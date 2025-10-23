Swiss Life Asset Managers: Tim Alexander zurück in der Schweiz

Publiziert am 23.10.2025

Alexander wird ab dem 17. November 2025 Head of Marketing & Corporate Communications bei Swiss Life Asset Managers. In der neu geschaffenen Position wird er direkt an Per Eriksson, CIO von Swiss Life, berichten. Zudem wird der Manager als Executive Director Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung von Swiss Life Asset Managers, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Kommunikationsexperte bringt langjährige Transformationserfahrung mit. Zuletzt war er Head of Global Brand & Marketing bei der Deutschen Bank und baute dort den Bereich Kundenmanagement auf. Zuvor sammelte er in verschiedenen Managementpositionen Erfahrung, unter anderem als Head of Marketing & Communications bei der Swisscom und als Vice President Brand Management bei der Telefonica (O2) Germany.

«Mit Tim Alexander konnten wir eine kommunikationsstarke Führungspersönlichkeit mit langjähriger Transformationserfahrung gewinnen. Sein Fokus wird auf den Kunden, ganzheitlichen Strategien, nahtlosen Prozessen und der persönlichen wie auch digitalen Marketingaktivierung liegen. So können wir unserem Anspruch, eines der modernsten Marketing&Corporate-Communications-Teams im Asset-Management-Markt zu entwickeln, gerecht werden», wird Per Eriksson zitiert.

Alexander hat sich zum Ziel gesetzt, den neu geschaffenen Bereich Marketing & Corporate Communications stärker am Kunden auszurichten, weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen. Seine Aufgabe wird es sein, Marketing und Kommunikation als gemeinsame Unternehmensfunktion modern auszurichten, um das Wachstum von Swiss Life Asset Managers weiter zu unterstützen.

Mark Fehlmann, Head of Sales bei Swiss Life Asset Managers, ergänzt: «Marketing und Corporate Communications sind im Zeitalter der Personalisierung, Digitalisierung und Echtzeit-Kommunikation eng miteinander verbunden. Dieser Entwicklung wollen wir Rechnung tragen. Mit Tim Alexander haben wir die richtige Person für diesen Schulterschluss gefunden.» (pd/cbe)