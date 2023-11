Bank CIC: Tim Frey leitet Kommunikation und Marketing

Die Bank CIC (Schweiz) ernennt Tim Frey zum Leiter des innerhalb des CEO-Departements neu geschaffenen Bereichs Communication, Marketing & Products. In dieser Funktion wird er auch der neue Ansprechpartner für die Medien, wie es in einer Mitteilung heisst.

Tim Frey verfüge über eine breite Erfahrung in der Führung interdisziplinärer Teams, in der Leitung komplexer Projekte wie auch in der Kommunikation, die er sich in seiner über zehnjährigen Agenturtätigkeit bei den Agenturen Burson-Marsteller, Farner und CRK erarbeitet habe. Er bringt laut Mitteilung «viel Fachwissen, ein starkes Netzwerk in Wirtschaft und Politik und profunde Kenntnisse der Schweizer Medienlandschaft mit». Auf Agenturseite habe er neben Mandaten für den Bund und politischen Kampagnen zahlreiche Kommunikationsprojekte für Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Handel, Industrie und aus dem Finanzwesen geführt.

Tim Frey ist promovierter Politikwissenschaftler. (pd/cbe)