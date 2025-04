Publiziert am 02.04.2025

Der wöchentliche Podcast präsentiert «spannende Gäste, überraschende Perspektiven und unterhaltsame Gespräche aus zwei Jahrzehnten gelebter Medien- und Kommunikationsgeschichte». So kündigt Timo Wäschle sein neues Talk-Format an.

In der ersten Folge, erschienen am 1. April 2025, ist Carlos Leal zu Gast. Der Westschweizer hatte als Schauspieler Rollen in Filmen und Serien wie «James Bond – Casino Royale», «Better Call Saul» oder «MacGyver». Für viele bleibt Leal jedoch unvergessen als Frontmann der Schweizer Hip-Hop-Pionier Sens Unik. Erst vor wenigen Tagen gab die Formation ihr Comeback auf der Bühne bekannt.





Im Gespräch mit Timo Wäschle bietet Carlos Leal Einblicke in seine Karriere, das Leben in Hollywood und was es bedeutet, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen – beruflich wie privat. So offen und reflektiert hat man ihn selten erlebt. «This was the best interview I ever had», habe Leal nach der Aufzeichnung gesagt, heisst es in einer Medienmitteilung.

Timo Wäschle bringt Berufserfahrung mit als DJ, Radiomoderator (u. a. Radio 24, Energy Zürich), Sprecher (u. a. MTV, Viva) und Storytellingberater für internationale Marken mit. Für seinen neuen Talk profitiere er auch von «seiner Leidenschaft für echte Geschichten und inspirierende Persönlichkeiten».

«Wäschle Wills Wissen» sei sein «persönliches Herzensprojekt – eine Bühne für spannende Menschen, die mich auf meinem Weg durch das Corporate-, Film- und Showbusiness begleitet haben», schreibt Wäschle in seiner Medienmitteilung in eigener Sache.

Der Podcast erscheint wöchentlich auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts oder YouTube. (pd/nil)