Woman of the Year: Tina Müller erhält die Auszeichnung

Publiziert am 03.12.2024

Women in Business, die Community für Frauen in führenden Positionen in der Schweiz, hat die Woman of the Year 2024 bekannt gegeben. Tina Müller, CEO von Weleda, wurde zur diesjährigen Frau des Jahres gekürt, wie es in einer Mitteilung heisst. Am Women's Talk vom 3. Dezember, moderiert von Christine Maier und in der Magazinausgabe vom 5. Dezember, stellt Women in Business Tina Müller vor.

Seit Oktober 2023 ist Tina Müller CEO von Weleda mit dem Auftrag, das traditionsreiche Unternehmen zu modernisieren und in die Zukunft zu führen. 2022 schrieb das Unternehmen erstmalig rote Zahlen mit einem Minus von 3 Millionen Euro. Bereits 2023 verbesserte sich das Ergebnis auf 13 Millionen Euro. Ziel von Tina Müller ist eine Verdoppelung des Umsatzes bis ins Jahr 2030 und eine Verjüngung der Marke.

Netzwerk von Vorstandsfrauen

Das Motto von Tina Müller lautet: People first. Sie setzt auf starke Teams im Unternehmen. Und weil gemischte Teams am erfolgreichsten sind, setzt sie sich seit Beginn ihrer Karriere für die Förderung von Frauen in Führungspositionen ein. Genauso wichtig ist ihr die Unterstützung von Gründerinnen. Zudem hat sie den Merton-Kreis gegründet, ein Netzwerk von Top-Vorstandsfrauen und Führungskräften, die sich aktiv der Frauenförderung widmen.

Tina Müllers Netzwerk auf LinkedIn ist gross: es umfasst über 244'000 Follower. Über diesen Kanal kommuniziert sie nicht nur ihre Anliegen, sondern auch ihr Führungsverständnis. Zu ihrer Wahl zur «Woman of the Year 2024» meint sie: «Der Dank gilt auch meiner LinkedIn-Community, die hier ihren Anteil hatte».

«Tina Müller hat es geschafft, die etwas angestaubte Marke Weleda zu einem innovativen, modernen Brand zu machen, ohne dabei seine Top-Qualität und Glaubwürdigkeit anzutasten», wird Simone Liedtke, Redaktionsleiterin von Women in Business, in der Mitteilung zitiert. «Mit ihrer Offenheit gegenüber den jüngeren Generationen und ihrer transparenten Kommunikation ist sie ein Vorbild für alle Leistungsträgerinnen in der Schweiz.» (pd/spo)