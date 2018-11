Oppenheim & Partner: Tina Olivia Seiler wird Senior Consultant

Tina Olivia Seiler ist Anfang November als Senior Consultant zur inhabergeführten PR-Agentur Oppenheim & Partner gestossen. Sie verstärkt das Beratungsteam und bringt viel Expertise in der Hospitality-PR mit, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seiler verantwortete in den letzten sechs Jahren bei Mövenpick Hotels & Resorts die Corporate Communication sämtlicher Hotels weltweit und unterstützte zudem das Social-Media-Team. Ihre berufliche Karriere begann sie bei Weibel Communication, wo sie verschiedene Kunden im Lifestyle-Bereich betreute. Mit ihrer Expertise und ihrem einschlägigen Netzwerk wird die 37-Jährige bei Oppenheim & Partner den Hospitality-Bereich weiter ausbauen. Die Agentur hat in den letzten neun Jahren eine Vielzahl an Gastronomie-Projekten erfolgreich begleitet. Nun soll auch die Hotellerie ausgebaut und zu einer Kernkompetenz entwickelt werden.

Nebst Seiler vermeldet die Agentur zwei weitere Neuzugänge: Die 29-jährige Sara Osmani, vormals Online Communications Manager beim Migros Genossenschaftsbund, wirkt neu als Beraterin und Social-Media-Expertin. Der 25-jährige Marash Pulaj, der sich bereits als Moderator und Musiker einen Namen gemacht hat, stärkt die Agentur als PR-Assistent. Beide unterstützen insbesondere die Beratungsteams auf den langjährigen Grosskunden Coca-Cola und Volvo.

Oppenheim & Partner startet jedoch nicht nur mit viel Manpower ins neue Jahr, wie es in der Mitteilung weiter heisst: Die Agentur hat auch an ihrem Web-Auftritt gearbeitet und ist mit einer komplett überarbeiteten Homepage online. (pd/cbe)