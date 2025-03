Publiziert am 03.03.2025

Hunziker verfügt über langjährige Erfahrung in der Medienbranche mit Kenntnissen des Werbemarkts, heisst es in einer Medienmitteilung der Poist. Bei seinem vorherigen Arbeitgeber Ringier erwarb er Fachwissen in Bereichen, die für PostAdvertising wichtig sind.

Seit 2021 leitete er das internationale Geschäft bei Ringier Advertising und war am Aufbau der internationalen Geschäftsaktivitäten beteiligt. Sein Netzwerk und Fachwissen soll zur Stärkung von PostAdvertising als Werbepartner in der Schweiz beitragen.

«Haben Idealbesetzung gefunden»

Sabrina Wettstein, Leiterin Verkauf PostAdvertising, kommentiert die Personalie gemäss Medienmitteilung folgendermassen: «Ich freue mich, mit Tobias Hunziker eine Idealbesetzung gefunden zu haben. Mit seiner Erfahrung, seinem Netzwerk und seiner Expertise wird er einen Beitrag zur Weiterentwicklung von PostAdvertising leisten.» (pd/nil)