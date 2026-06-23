GLP Schweiz: Tobias Keller wird Kommunikationschef

Publiziert am 23.06.2026

Tobias Keller ist neuer Kommunikationschef der Grünliberalen Schweiz. «Kommunikation ist weit mehr als das Vermitteln von Botschaften. Es geht darum, Ideen verständlich zu machen, politische Projekte strategisch zu begleiten und gute Geschichten zu erzählen», so Keller gegenüber persoenlich.com.

Keller war zuletzt im Generalsekretariat des Departements Finanzen und Ressourcen für die Kommunikation von Regierungsrat Markus Dieth zuständig und wechselte per 1. Mai zur Bundespartei. Der diplomierte Journalist und MBA-Absolvent verfügt über eine breit abgestützte Biografie: Zwischen 2001 und 2012 war er Kantonsrats- und Bundeshauskorrespondent bei Radio 24, später Wirtschaftsjournalist bei der Handelszeitung. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Schweden, wo er unter anderem für das schwedische Fernsehen SVT arbeitete und als freier Journalist für Schweizer Medien wie SRF, CH Media und Tamedia tätig war, kehrte er 2022 in die Schweiz zurück (persoenlich.com berichtete).

Mit Blick auf die Wahlen 2027 baut die GLP Schweiz ihr Kommunikationsteam weiter aus. Aktuell sind zwei Stellen ausgeschrieben: ein Content Creator / Social-Media-Spezialist und eine Mediamatikerin oder ein Mediamatiker EFZ. Die Stellenausschreibungen sind auf grunliberale.ch abrufbar. (cbe)