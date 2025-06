Autoneum: Ulrike Reich ist die neue Kommunikationsleiterin

Publiziert am 02.06.2025

Autoneum hat Ulrike Reich zur neuen Leiterin Unternehmenskommunikation ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Claudia Güntert an, die das Unternehmen im vergangenen Jahr verlassen hat, heisst es in einer Mitteilung.

Reich verfügt über einen Master of Arts in Communication der Universität Miami (Florida, USA) sowie ein Diplom in Journalismus der Universität Dortmund. Sie bringt mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in internationalen Kommunikationsfunktionen mit. Zuletzt war sie als Vice President Corporate Communications bei Freudenberg Sealing Technologies tätig.

Zu ihren Fachgebieten gehören globale Medienarbeit, Executive- und Krisenkommunikation sowie Branding und interne Kommunikation. In ihrer neuen Funktion berichtet Reich direkt an Eelco Spoelder, CEO von Autoneum. (pd/awe)