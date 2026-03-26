Pharus Design: Valser lanciert neues Flaschendesign

Publiziert am 26.03.2026

Das Mineralwasser Valser erhält ein neues Label. Das gesamte Sortiment an Glas- und PET-Flaschen wird künftig mit dem Zervreilahorn in Vals und der Schweizer Flagge gestaltet. Für das Design arbeitete Valser mit dem Londoner Büro Pharus Design zusammen, wie es auf Anfrage heisst.

Das neue Label soll die Herkunft des Mineralwassers aus den Bündner Bergen sichtbarer machen. Die charakteristische Flaschenform mit dem Bergpanorama von Vals bleibt unverändert. Das Design gilt über das gesamte Sortiment – von Glas und PET bis zu den Varianten Prickelnd, Still und Calcium + Magnesium.

Mit dem neuen Auftritt verstärkt Valser laut einer Mitteilung seinen Fokus auf die Gastronomie. «Restaurants sind für viele Menschen Orte des Genusses und der Begegnung. Und genau dort möchten wir mit Valser präsent sein», wird Dimitra Filippou, Brand Managerin Valser, zitiert.

Die Marke gehört seit 2002 zu Coca-Cola Schweiz. Die neuen Flaschen sind ab Mitte April 2026 in der Gastronomie und im Handel erhältlich. (pd/cbe)