Mazda Schweiz: Véra Dussausaye wird PR-Chefin

Publiziert am 24.07.2025

Mazda (Suisse) SA hat Véra Dussausaye zur neuen Managerin PR & Influencers ernannt. Die Kommunikationsexpertin trat die Position am 1. Juli an und verantwortet künftig die Medienarbeit, das Storytelling sowie die Influencer Relations des japanischen Automobilherstellers in der Schweiz.

Dussausaye bringt laut einer Mitteilung über 15 Jahre internationale Erfahrung in der Marken-, Event- und Motorsportkommunikation mit. Ihre berufliche Laufbahn führte sie von Red Bull und Red Bull Media House in Österreich und Frankreich über GSK Consumer Healthcare in Nyon zur Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) in Genf. Bei der FIA war sie zuletzt als Communications Manager & WRC Media Delegate für die weltweite Medienarbeit der World Rally Championship verantwortlich.

In ihrer neuen Funktion bei Mazda wird Dussausaye die Marken-PR und die digitale Influencer-Strategie leiten. Zu ihren Aufgaben gehören Produkteinführungen, Unternehmensmitteilungen, Events und der Aufbau langfristiger Partnerschaften mit Markenbotschaftern.

«Wir freuen uns sehr, Véra in unserem Team willkommen zu heissen», wird Matthias Walker, Managing Director von Mazda (Suisse) SA, in der Mitteilung zitiert. Dussausaye spricht fliessend Französisch, Englisch und Deutsch und hat in Frankreich, Österreich, Irland und der Schweiz gelebt und gearbeitet. (pd/cbe)