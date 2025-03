Glaswerk: Veränderungen in der Geschäftsleitung

Publiziert am 20.03.2025

Die Badener Beratungsfirma Glaswerk Consulting vermeldet personelle Veränderungen in der Führungsebene: Per 1. März 2025 hat Oliver Frommenwiler als Chief Revenue Officer (CRO) Einsitz in die Geschäftsleitung genommen. Er verantwortet die Bereiche Kunden, Umsatz und Sales. Frommenwiler bringt Erfahrung als Managing Director und Senior Consultant bei der Storylead AG mit, wo er bis März 2024 tätig war.

Gleichzeitig verstärkt Isabelle Sailer, Inhaberin von «Isabelle Sailer; Coaching, Prozessmoderation & Organisationsberatung», seit Anfang 2025 das Unternehmen als Beirätin. Sie wird dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung beratend zur Seite stehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Carol Vanhoutéghem, die bisher als Chief Operating Officer (COO) und Senior Consultant fungierte, verlässt das Unternehmen Ende März nach siebeneinhalb Jahren. Sie will sich zunächst auf Reisen begeben und danach neuen beruflichen Herausforderungen stellen.

Die Geschäftsleitung von Glaswerk Consulting setzt sich nun aus Tobias Gläser (CEO & Managing Consultant), André Urech (CTO & Senior Consultant) sowie Oliver Frommenwiler (CRO & Senior Consultant) zusammen.

Das auf Digital Marketing & Sales, CRM- und HubSpot-Beratung spezialisierte Unternehmen betreut verschiedene Schweizer KMU aus den Branchen Energie, IT, Software, Finanz- und B2B-Dienstleistungen. (pd/cbe)