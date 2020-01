Allianz: Versicherung mit LGBTI-Label ausgezeichnet

Die Allianz wurde am Mittwochabend als erste Versicherung in der Schweiz mit dem Swiss LGBTI-Label ausgezeichnet. Trägerinnen und Träger des Swiss LGBTI-Labels setzen ein öffentliches Zeichen für die Inklusion und Wertschätzung ihrer Mitarbeitenden unabhängig ihrer sexuellen Orientierung und ihrer Geschlechtsidentität, wie es in einer Mitteilung heisst.

In einer umfassenden Prüfung habe die Organisation Swiss LGBTI-Label bestätigt, dass die Allianz Suisse das Thema Diversity durch systematische Massnahmen im Unternehmen verankert habe und diese im Arbeitsalltag lebe. So wurde beispielsweise geprüft, ob LGBTI Teil der Unternehmensstrategie ist, ein Netzwerk für LGBTI-Personen besteht oder ob die Allianz Suisse unternehmensinterne LGBTI-Anliegen mit finanziellen Mitteln unterstützt, heisst es weiter.

Die Initiative sowie die Ergebnisse des Assessments werden auch vom Netzwerk Allianz Pride Switzerland, dem Allianz internen LGBTI-Netzwerk, begrüsst. «Alle sprechen über Diversity – wir freuen uns sehr, dass es sich bei der Allianz dabei nicht nur um ein Lippenbekenntnis handelt. Das Unternehmen hält, was es verspricht», sagt René Engeler, Customer Experience Manager und Mitglied von Allianz Pride Switzerland. Auch Severin Moser, CEO der Allianz, freut sich über die Auszeichnung: «Wir wollen eine Kultur der Offenheit, Inklusion und Wertschätzung leben. Es ist schön zu sehen, dass unsere Diversity-Aktivitäten der letzten Jahre Früchte tragen und mit dem LGBTI-Label ausgezeichnet werden.»

Allianz hat zudem auch die LGBTI-Community als Zielgruppe entdeckt. «Die Zielgruppe ist nicht nur für Versicherungen attraktiv, weil es sich häufig um Doppelverdiener ohne Kinder handelt. Die Finanz- und die Versicherungsbranche hat sie besonders aufgrund des Themas Vorsorge ins Auge gefasst», sagte Kommunikationschef Hans-Peter Nehmer in einem ausführlichen persoenlich.com-Interview. (pd/cbe)