Crunch: Video fordert mehr Frauen in Sportgremien

Publiziert am 07.05.2025

Swiss Olympic hat eine neue Sensibilisierungskampagne vorgestellt, die die Geschlechterkluft in Führungspositionen im Schweizer Sport thematisiert, heisst es in einer Mitteilung. Das Kampagnenvideo, das sowohl Herausforderungen als auch Chancen für Frauen in Sportführungspositionen aufzeigen möchte, ist nun auf der Website von Swiss Olympic unter «Gleichstellung & Diversität» verfügbar, wie es auf Anfrage von persoenlich.com hiess. Ausschnitte werden über soziale Medien von Sportverbänden und Kampagnenteilnehmerinnen und Kampagnenteilnehmern geteilt.

Die Videokampagne adressiert zentrale Themen wie Chancengleichheit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Diversität sowie die Bedeutung von Netzwerken und Vorbildern im Sport. Ziel ist es, die Gleichstellung der Geschlechter auch auf Führungsebene im Schweizer Sport zu fördern.

Aktuelle Zahlen aus der Verbandsbefragung 2024 unterstreichen den Handlungsbedarf: Bei den 83 befragten Mitgliedsverbänden und zehn Partnerorganisationen beträgt der Frauenanteil in Vorständen nur 28 Prozent, in Präsidien lediglich 14 Prozent und auf CEO-Ebene rund 16 Prozent.

Zur Unterstützung der Verbände bietet Swiss Olympic verschiedene Programme und Förderbeiträge an, darunter ein Mentoringprogramm («Leadership has no gender»), Förderung von Gleichstellungsprojekten, ein Programm zur besseren Vereinbarkeit («Life-Balance») sowie Webinare für alle Interessierten.

Die Kampagne wurde von Swiss Olympic entwickelt und gemeinsam mit der Agentur Crunch umgesetzt und soll die Verbände bei der Erreichung der seit Januar 2025 geltenden Geschlechterquote unterstützen, die eine mindestens 40-prozentige Vertretung beider Geschlechter in den höchsten Leitungsgremien nationaler Sportverbände vorschreibt. (sda/awe)