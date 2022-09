Farner: Videoanbieter Yoveo stösst zur Agentur

Yoveo schliesst sich dem Team Farner an und integriert die Video-Kompetenzen ins 360-Grad-Angebot der Kommunikationsagentur. Mit dem 18-köpfigen Yoveo-Team würden die Kunden von Farner künftig von Video Consulting, Video Content und Video Technology aus einer Hand profitieren, heisst es in einer Mitteilung. Im Gegenzug erhalte Yoveo Zugang zu Expertinnen und Experten aus Marketing und Corporate Communications sowie Public Affairs, Brandingund Change.

Die bisherigen Agenturinhaber Leonie Studer, Marco Demont und Andreas Herren sind Teil des Partnerkreises von Farner. «Bewegtbild ist aus der heutigen Kommunikation nicht mehr wegzudenken, weder in der internen Kommunikation noch im politischen Campaigning oder im B2C und B2B Marketing. Und auch im Branding wird alles moving», ordnet Pablo Koerfer, Co-CEO von Farner Schweiz, den neuesten Zuwachs des Team Farner ein. «Auf einigen Kundenprojekten durften wir uns schon ergänzen und haben sofort gemerkt: Das passt zusammen!»

Zum Angebotsspektrum von Yoveo zählen Video Consulting, Video Content und Video Technology. Dabei hat sich das Unternehmen auf die Verschmelzung von Video Content und Video Technology spezialisiert.

Yoveo ist seit bald 10 Jahren am Markt. «Das Bedürfnis nach Videos ist in den letzten Jahren stark gestiegen, neue Technologien haben die Entwicklung weiter beschleunigt», erklärt Marco Demont, Gründungspartnervon Yoveo. «Durch den Kontakt zum Team Farner wurden uns weitere Perspektiven aufgezeigt: Zugang zu neuen Märkten und Branchen im In-und Ausland sowie zu neuen Skills im Kommunikationsumfeld. Und auch menschlich hat’s von der ersten Minute gepasst.»

Der Bereich Video Technology war einer der stärksten Wachstumstreiber der letzten Jahre bei Yoveo. Neue Video Trends, wie personalisierte oder interaktive Videos, stehen dabei im Fokus. «Zudem genügen YouTube oder Vimeo den IT-und Sicherheitsvorgaben von vielen Unternehmen nicht mehr. Es müssen neue Tech-Lösungen her», erklärt Andreas Herren, Gründungspartner von Yoveo. «Genau darauf haben wir uns spezialisiert.»

Yoveo bietet im Bereich Video Content alles an: von der klassischen Video-on-Demand Produktion bis zu Reportagen, Social Media Formate und Animationsvideos. Hinzukommen Leistungen im Bereich der Live Communication, wie etwa Livestreamings. Am Standort in Wallisellen gibt es ergänzend dazu ein Videostudio, um Talking Head, Talks und Interviews zu produzieren. Den Bereich Video Content verantwortet Leonie Studer. Yoveo ist neu eine Tochterfirma von Farner Consulting und die ehemaligen Partnerinnen von Yoveo sind neu Mitglieder des Partnerkreises von Farner. (pd/wid)