Erdmannpeisker: Vier neue Imagefilme für Biel/Bienne

Status und Grossstadt-Glamour spielen in Biel eine Nebenrolle, wie es in einer Mitteilung heisst. Und gerade deshalb finde man hier echte Möglichkeiten und Chancen. Die Kurzfilme müssen das Aussergewöhnliche von Biel herausstreichen. Im Vordergrund der Filme stehe die entspannte und trotzdem ambitionierte Haltung der Bieler und Bielerinnen, die Offenheit, der kulturelle Mix sowie die ideale Mischung von Industrie und internationalen Marken in Mitten einer fantastisch vielseitigen Natur. Diese Haltung werde in den vier Filme jeweils in den passenden Ausprägungeninszeniert.









Verantwortlich bei der Stadt Biel, Zentraler Informationsdienst: Julien Steiner (Vize-Stadtschreiber), Evelyne Kurmann (Projektleiterin Kommunikation), Nadine Broggi (Social Media und Online Kommunikation); verantwortliche bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Gesamtverantwortung), Selina Helbling (Beratung), Patrick Fawer (Art Direction), Marko Strihic (Schnitt), Laura Fässler (Motion Design). (pd/lol)