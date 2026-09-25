Delphin-Trophäen: Viermal Gold für Schweiz Tourismus

Publiziert am 25.09.2026

Die Schweiz hat an der 17. Ausgabe der Cannes Corporate Media & TV Awards zehn Delphin-Trophäen gewonnen. Dies teilen die Veranstalter mit. Insgesamt zeichnete die Jury 182 Produktionen aus 38 Ländern in 63 Kategorien aus. Das Gremium setzte sich aus Fachleuten aus 33 Ländern zusammen.

Goldgewinner im Detail

Schweiz Tourismus räumte in den Tourismuskategorien gleich vierfach ab:

«Swiss Sounds by Thylacine» gewann in der Kategorie «Tourism Films: Destinations – Regions». Produziert haben Thylacine & Cécile Chabert, die Agentur war Intuitive Studio.



« Beautiful Autumn » siegte in der Kategorie «Tourism Films: Destinations – Countries». Die Produktion stammt von Stories, die Agentur war die Wirz Group.



«Bees and Friends: Hotels for truly every need» holte Gold bei den «Tourism Films: Services». Produziert hat Mcqueen Branded.



Die fünfte Goldtrophäe ging an Nektar. Der Film «Manifest FCSG 1879» für die FC St. Gallen Event AG gewann in der Kategorie «Films for Screening at Fairs, Shows, Events and Conferences, Visitor Films». In der Kategorie «Marketing Communication – B2C» gab es für den Film zusätzlich Silber.



In der Schweizer Bilanz nicht enthalten ist Kuehne+Nagel: Die Dokureihe «where next» des Schwyzer Logistikkonzerns holte dreimal Gold, eingereicht hat sie aber die deutsche Agentur BigSun, die zudem als Agentur des Jahres ausgezeichnet wurde.

Silber für Swiss und Tertianum

Mcqueen Films erhielt Silber für das neue «Safety Video» der Swiss (Tourism Films: Services). Die Senior-Living-Gruppe Tertianum wurde für ihre Eigenproduktion «The Secret to Living to 100 – Maja Wick» mit einem Silber-Delphin in der Kategorie «Corporate Social Responsibility» ausgezeichnet.

Zwei Auszeichnungen für Maybaum Film

Die Badener Produktionsfirma Maybaum Film erhielt zwei Auszeichnungen. Der Imagefilm «We care for what we carry» für Wohlwend Transport gewann Silber in der Kategorie «Marketing Communication – B2B». Er zeigt, wie das Schweizer Logistikunternehmen komplexe Transport- und Zollprozesse abwickelt. Der Weihnachtsfilm «Weihnachtsgrüsse» für die Itris Group wurde mit einem Schwarzen Delphin für den besten Drohneneinsatz ausgezeichnet. Die Produktion besteht aus einer durchgängigen Drohnenaufnahme und stellt die Mitarbeitenden des Unternehmens ins Zentrum.



Der Grand Prix Corporate ging an «A Little Getaway» aus Taiwan. Den Grand Prix Documentary gewann die spanische Produktion «Farruquito: A Flamenco Dynasty». (pd/cbe)



Eine Übersicht aller Gewinner finden Sie hier.