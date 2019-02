Der Coworking Space Westhive in Zürich-West empfängt seine Besucher neu auch zu einem virtuellen Besuch: Basierend auf einer 3D/VR-Plattform wurde in Kooperation mit Sopact360 eine virtuelle Tour durch die Räumlichkeiten an der Hardturmstrasse 161 realisiert.

Navigierbare 360-Grad-Ansichten von Innenräumen erlauben es, beliebige Locations digital zu erkunden. Die spezielle Technologie von Matterport, welche Panorama-Fotografie mit 3D-Modellen kombiniert, eröffne dabei eine ganz neue Qualität und sei eine bisher einmalige Visualisierung eines Coworking Space, schreibt Westhive in einer Mitteilung.

Insbesondere werde die Orientierung in komplexen Gebäuden vereinfacht, indem sich der Betrachter jederzeit ein detailliertes 3D-Modell anzeigen und dann in den gewünschten Raum eintauchen könne. Sofern der Betrachter über ein Virtual Reality Device verfügt (Samsung Gear VR, Google Cardboard oder Google Daydream), kann er die gesamte Tour auch in 3D erleben. (pd/wid)