Mit der Übergabe der operativen Führung von den Gründungspartnern zur heutigen Führungscrew war für den Vermögensverwalter Albin Kistler der ideale Zeitpunkt gegeben, die Werte und die Identität zu überprüfen und zu schärfen. Damit beauftragt wurde der langjährige Partner Martin et Karczinski Zürich. Auf der Grundlage der sorgfältigen qualitativen Analyse mit ausführlichen Kundeninterviews, wurde in einem zweitägigen Workshop der normative Rahmen von Albin Kistler geschärft. Mit der Aktualisierung des Profils wurde danach der visuelle Markenauftritt überarbeitet, heisst es in der Mitteilung.

«Albin Kistler musste sich nicht neu erfinden aber neue Schwerpunkte setzen.», hält CEO Rico Willi fest. Roter Faden bleibt der Claim «Wir halten Wort.» und das Kundenversprechen, die beste Performance zu bieten.» Inhaltlich wird das Markenprofil um Attribute akzentuiert, welche zusätzlich umschreiben, wie der zentrale Wert der Exzellenz gelebt wird: das unternehmerische Team, die part- nerschaftliche Leistungskultur und die Kontinuität in der persönlichen Betreu- ung der Kunden.

Mit der Aktualisierung des Profils wurde auch der visuelle Markenauftritt sanft überarbeitet. Das Logo soll deutlicher Zeichen eines Branchenleaders setzen und in der Kurzform als Icon den wirkungsvollen digitalen Auftritt vereinfachen. Die Gans, seit über 20 Jahren emotionales Erkennungszeichen der Marke, bleibt. «Die Interviews hatten klar ergeben, wie passend die Gans für Albin Kistlers Profil steht und wie gross die Bekanntheit mittlerweile ist», wird Daniel Zehntner, Managing Partner von Martin et Karczinski, zitiert. Für neue Sujets, Stills und Bewegtbilder, wurde mit Noe Flum ein fröhliches Gänse-Fotoshooting durchge- führt. Entstanden ist unter anderem eine beeindruckende Flugaufnahme des Markentiers.

Inhaltlich kommuniziert die neue Kampagne die sieben Zutaten des Erfolgsrezepts von Albin Kistler: Vom eigenen Research, der Nähe zu den Unternehmen bis zum Grundoptimismus in der Anlagephilosophie. In der Text-Bildkombination knüpft sie an die bisherigen Kampagnen an, bringt aber neue, teilweise frech-augenzwinkernden Schwung in den Auftritt.

Auch in den digitalen Kanälen setzt der grundsolide Vermögensverwalter Albin Kistler seinen erfolgreichen Weg weiter, eigenwillig und ungewöhnlich für die Branche mit regelmässigen Display-Kampagnen und einer hörenswerten Podcast-Serie. Sie beweise, dass die Vermittlung von Wissenswertem aus der Finanzwelt auch in einer verständlichen Sprache gemacht werden kann. (pd/wid)