Heads: Von den Aufgaben der ZVV-Sicherheitsleute

Die Rekrutierung des Sicherheitspersonals für das ZVV-Netz sei nicht einfach, da die Aufgaben, Arbeitszeiten und Belastung viel von den Einsatzkräften verlangten, wie Heads in einer Mitteilung schreibt. Repräsentative Umfragen zeigten gemäss Mitteilung jedoch, dass die «Sidis» – so nennen sich Sicherheitsleute selbst – in der Bevölkerung ausserordentlich geschätzt würden, auch von den jungen Fahrgästen auf dem nächtlichen Nachhauseweg.

Heads wurde vom ZVV beauftragt, beim Sicherheitspersonal das Selbstverständnis eines herzlichen Gastgebers zu festigen und erhielt im zweiten Schritt von Securitas den Auftrag, die Rekrutierung zu unterstützen. Entstanden sind dabei unter anderem ein Employer-Branding-Film und Social-Media-Clips. Sie sollen die Bedeutung und Attraktivität der Aufgabe nachvollziehbar machen und zeigen, dass die «Sidis» noch für viel mehr da sind, als es die meisten Fahrgäste vermuten.

