Sir Mary: Von der «Conference» zu «Con-Friends»

Publiziert am 29.04.2025

Zürich Tourismus präsentiert sich internationalen Event-Planerinnen und Event-Planer als Ort für gute Connections: Mit einer B2B-Bewegtbildkampagne aus der Feder von Sir Mary wird die Fähigkeit Zürichs hervorgehoben, verbindende Momente zu schaffen.

Die drei Spots nutzen feinen Humor, um aufzuzeigen, wie in Zürich unerwartet neue Verbindungen entstehen - sei es durch einen flüchtigen Blick oder ein gutes Gespräch, das Raum und Zeit vergessen lässt. Die Begegnungen werden in der Kampagne durch Wortspiele unterstrichen.

Die Kampagne spricht die Business Meeting- und Event-Planner in Deutschland und UK auf digitalen Kanälen an, wie es in einer Mitteilung heisst. In mehreren Kampagnenphasen soll die Zielgruppe neben den Spots mit Single Image Ads angesprochen werden. (pd/awe)