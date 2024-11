Cptr: Wagawin Europe wird übernommen

Publiziert am 26.11.2024

Das Zürcher MarTech-Unternehmen Cptr, vormals als Capture Media bekannt, hat die Übernahme der Münchner Firma Wagawin Europe bekanntgegeben. Die Transaktion zielt darauf ab, die Marktposition von Cptr im deutschsprachigen Raum zu erweitern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Beide Unternehmen sind im Bereich Engagement Advertising und Cookieless Tracking tätig. Durch die Fusion werden die Produktportfolios beider Firmen zusammengeführt.

André Mendo, der bisherige Mitgesellschafter und Geschäftsführer von Wagawin Europe, wechselt als Country Manager zu Cptr Germany. Nicolas Leonhardt, CEO von Wagawin, wird den Integrationsprozess in beratender Funktion begleiten.

Die Marke Wagawin soll noch bis Frühjahr 2025 bestehen bleiben, danach erfolgt die vollständige Integration in Cptr Germany. Die Höhe der Transaktionssumme wurde nicht bekannt gegeben.

Das 2016 in Zürich gegründete Unternehmen Cptr ist in der Schweiz, Österreich und Deutschland im Bereich Engagement Advertising und Technologielösungen aktiv. Wagawin Europe, Ende 2023 gegründet und mehrheitlich im Besitz der Münchner W² Group, entwickelt Engagement-Advertising-Lösungen für das Open Web. Das in Singapur ansässige Schwesterunternehmen Wagawin Asia ist nicht Teil der Übernahme. (pd/cbe)