SRF: Wenger und Amrein leiten Kommunikation gemeinsam

Nach zahlreichen Abgängen und Turbulenzen hatte Schweizer Radio und Fernsehen SRF im vergangenen Jahr die Kommunikationsabteilung neu organisiert. Die neue Struktur trat per Anfang März 2023 in Kraft (persoenlich.com berichtete). Offen blieb damals noch die definitive Besetzung der Leitungsposition. Interimistisch führten Andrea Wenger und Raphael Amrein seit November 2022 den Bereich. Am Montag hat nun SRF mitgeteilt, dass Wenger und Amrein die Kommunikation von SRF langfristig gemeinsam leiten werden. Sie folgen damit auf Andrea Hemmi, die das Unternehmen Ende 2022 verlassen uns sich selbständig gemacht hatte.

«Für ein Medienhaus mitten in der digitalen Transformation zu kommunizieren, ist spannend, anspruchsvoll und herausfordernd zugleich. Dass wir die Verantwortung für diese Aufgabe teilen und auch schwierige Entscheide gemeinsam und auf Augenhöhe fällen, ist ein Gewinn. Wir freuen uns ausserordentlich darauf, gemeinsam mit unseren Teams unsere Vision für die Kommunikation von SRF weiter vorantreiben zu können», werden Wegner und Amrein in einem gemeinsamen Statement zitiert.



«Erfolgsmodell für die Zukunft»

SRF-Direktorin Nathalie Wappler kommentiert gemäss Medienmitteilung die neue Doppelspitze der Kommunikationsabteilung folgendermassen: «Erstmals haben wir im erweiterten GL-Kreis eine Position in einer Co-Leitung besetzt – es ist ein Erfolgsmodell für die Zukunft. Der Alltag in der Kommunikation bei SRF ist von vielen unvorhersehbaren Ereignissen geprägt. Daneben gilt es, die digitale Transformation mittel- und langfristig kommunikativ zu begleiten. Mit einer Doppelspitze ist sichergestellt, dass sowohl das hektische Tagesgeschäft wie auch die strategischen Kommunikationsthemen stets in besten Händen sind. Dass die beiden Kommunikationsprofis Raphael Amrein und Andrea Wenger diese anspruchsvollen Aufgaben übernehmen, ist ein Gewinn für SRF. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit.»

Raphael Amrein ist mit einem kurzen Unterbruch seit 2004 bei SRF tätig: zunächst als Redaktor bei «10 vor 10», als Zentralschweiz-Korrespondent für Fernsehen SRF sowie als Redaktor und Produzent bei «Schweiz aktuell». Nach einem zweijährigen Abstecher als Berater und stellvertretender Geschäftsführer bei der Agentur Akomag kehrte der 47-Jährige Ende 2017 zurück zu SRF und übernahm innerhalb der Kommunikationsabteilung die Leitung des damaligen Bereichs Publikumsdialog und später zusätzlich die Funktion als Stabsleiter. Raphael Amrein hat an der Universität Zürich Publizistik, BWL und Staatsrecht studiert.

Nach Stationen bei verschiedenen Privatradios, zuletzt als Produzentin und Redaktorin bei Radio 24, stiess Andrea Wenger 2008 zu SRF. Innerhalb der Kommunikation war sie zunächst als Projektleiterin Media Relations und anschliessend als Kommunikations- und Marketingberaterin für die Abteilung Kultur tätig. Seit 2013 leitete sie innerhalb der Abteilung Kommunikation den Bereich Media Relations mit den Teams der Medienstelle und Social-Media-Kommunikation. Daneben repräsentierte die 46-Jährige SRF als Unternehmenssprecherin. Andrea Wenger hat an der Universität Bern ein Lizenziat in Germanistik und Medienwissenschaften erlangt. (pd/nil)