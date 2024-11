Publiziert am 11.11.2024

Graubünden ist weltweit als herausragende Tourismus-Destination bekannt. Was hingegen nicht alle wissen: der schöne Bergkanton ist auch ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten, heisst es in einer Mitteilung. Nebst der Natur findet sich ein beachtliches Kulinarik- und Kulturangebot, vielfältige Architektur, angesehene Hochschulen, sowie international vernetzte Forschungsinstitute. Zahlreiche globale Unternehmen machten Graubünden zum innovativen Wirtschaftsstandort.

Bei so vielen attraktiven Standortfaktoren denken die meisten Menschen direkt an die grossen Weltmetropolen, nicht aber an das idyllische Bündnerland. Diesen Insight macht sich der neue Imagefilm für den Kanton Graubünden zu nutzen. Er zeigt eine frohe, respektive verzweifelte Runde beim Gesellschaftsspiel Tabu und veranschaulicht so, was sogar Bündnerinnen und Bündner manchmal vergessen: Graubünden bietet Vielfalt von Weltklasse. (pd/wid)