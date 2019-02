Vor wenigen Monaten hat das Boutique-Hotel Signau House & Garden in Zürich-Riesbach seine Eröffnung gefeiert. Drei befreundete Zürcher Familien hatten die 1912 errichtete Villa aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt und in jahrelanger Arbeit stilecht renoviert. Heute bietet das Boutique-Hotel neben zehn Zimmern einen schönen Garten, ein hauseigenes Kino sowie viel Raum für spezielle Anlässe, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der «kommunikativen Baustelle» nahm sich die Kreativagentur Foundry an. Inspiriert vom Haus, von seiner langen Geschichte und der im Garten blühenden Froebeli-Seerose, sei eine moderne und zugleich zeitlose Corporate Identity entstanden. Diese vereine Altes, Neues, Ruhe, Ästhetik sowie eine «unbändige Lust an schönen kleinen Details», heisst es weiter. Beispielsweise dient der Aussenanstrich als Farbcode. Eine stilisierte Seerose bildet das Logo. Die neue Corporate Identity greift Farben und Formen des Hauses auf.





Foundry war nicht nur für das Branding, sondern auch für die Konzeption und Umsetzung der neuen Website verantwortlich. Auch hier hatte Liebe zum Detail gemäss eigenen Angaben oberste Priorität.









Hinzu kamen das liebevoll gestaltete Hausbuch sowie zahlreiche Social-Media-Massnahmen.

Über den Launch und die Eröffnung des Boutique Hotels Signau House & Garden berichtete auch die Schweizer Presse, so die «Neue Zürcher Zeitung», der «Tages-Anzeiger» oder das «Tagblatt der Stadt Zürich».

