Zwei Tage lang hängt die Agentur Ogilvy alles an den Weihnachtsbaum, was die User auf Facebook vorschlagen, und lässt die Facebook-Community mit einem Live-Stream an der Weihnachtsaktion teilnehmen. Die Aktion findet am 18. und 19. Dezember jeweils von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr statt. Pro zehn Gegenstände, die an den Baum gehängt werden, gehen 100 Franken an eine gemeinnützige Organisation, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zwei Kameras übertragen live, wie Santa und seine Helfer – unterstützt durch die FB-Community – den Weihnachtsbaum im Sitzungszimmer von Ogilvy schmücken. Natürlich seien die Verantwortlichen ein wenig nervös: «Man weiss nie, was bei einem Live-Event so alles passieren kann, aber wir sind auf jeden Fall vorbereitet», heisst es in der Mitteilung.

Die kreativen Vorschläge können an beiden Tagen auf der Facebook-Seite von Ogilvy Schweiz eingegeben werden. Die Agentur freue sich auf möglichst viele und ausgefallene Vorschläge.

Die Idee für den Live-Event stammt von den Auszubildenden bei Ogilvy Schweiz: Anja Taravella, Celine Lai, Emil Mäder und Josephine Jeanguenin. Unterstützt werden die Lernenden an beiden Tagen von der kompletten Agentur. Mit der Aktion setzt sich Ogilvy wie schon in früheren Jahren für die Stiftung ASRA ein, die sich um behinderte Kinder und Jugendliche in den Slums von New Delhi, Indien, kümmert. (pd/as)