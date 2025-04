Maybaum Film: Wenn Forschung auf Landwirtschaft trifft

Publiziert am 02.04.2025

Agroscope forscht unter anderem in den Bereichen nachhaltige Landwirtschaft im Klimawandel, Schutz der natürlichen Ressourcen, Wettbewerbsfähigkeit oder agrarökologische Produktionssysteme. Das Ziel des neuen Imagefilms ist es, die Bandbreite dieser Forschungstätigkeiten erlebbar zu machen – von der Züchtung robuster Obst- und Gemüsesorten über eine gesunde Ernährung bis hin zu Methoden für eine umweltschonende Nutztierhaltung.

Dafür besuchte Maybaum Film Forschungsstätten in Affoltern ZH, filmte in den weitläufigen Obstplantagen von Conthey und in den Rebbergen in Leytron im Wallis und machte Stopps in der Zentralschweiz und im Jura. «Mich hat besonders beeindruckt, wie Agroscope durch gezielte Forschung neue Sorten von Früchten, Gemüsen und Getreide entwickelt, die resistenter sind und besser an zukünftige klimatische Bedingungen angepasst werden», erzählt Aline Pulver, Kamerafrau bei Maybaum Film.

Tierische Herausforderungen am Set

Die achttägige Drehreise bot auch unerwartete Herausforderungen, wie aus der Medienmitteilung hervorgeht. Vor allem, als es darum ging, das Thema Hofdünger zu zeigen. Ein wichtiger Bestandteil davon ist Kuhdung. Doch eine Kuh genau im richtigen Moment bei ihrem Geschäft zu filmen, sei schwieriger als gedacht gewesen. Ein erfahrener Landwirt habe den entscheidenden Tipp gegeben – Kühe verrichten ihr Geschäft meist direkt nach dem Wiederkäuen, sobald sie aufstehen. Mit dieser Strategie gelang es dem Team schliesslich, nachdem mehrere Kühe aus der Mittagssiesta aufgewacht waren, die für den Film wichtige Szene einzufangen.

Nicht nur die Bilder, sondern auch die Musik des Films stammt aus der Hand von Maybaum Film. Tim Zumstein, der hauseigene Audioengineer, komponierte den Soundtrack eigens für diese Produktion.

Einsatz des Films

Der Hauptfilm ist auf der Website von Agroscope sowie auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Zusätzlich wurden speziell angepasste Cutdowns für weitere Social-Media Kanäle erstellt, um die Forschung von Agroscope einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Weiter wird er an Veranstaltungen, Messen und bei Besuchen eingesetzt. (pd/awe)