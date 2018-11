Double Decker ist eine zweisprachige Vorschule, Krippe und Kindergarten in Küsnacht. Mit einem ganzheitlichen Bildungsansatz wird die persönliche und soziale Entwicklung der Kinder gefördert. Wichtige Impulse geben dabei nicht alltägliche Ereignisse wie die «Kids’ Gourmet Jury»: Zwei Gourmetköche haben den Kindern einen Mehrgänger serviert und wurden von ihnen beurteilt. Die Idee zum Special-Event stammt von Nemi Wildbolz, Texter/Konzepter, und Flavio Meroni, Art Direktor. Der Kurzfilm wurde am Donnerstag auf kidsgourmetjury.ch veröffentlicht, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Das Mitentscheiden und die Mitgestaltung sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Ein Ereignis wie die ‹Kids’ Gourmet Jury› verleiht den Kindern einen kleinen Schub», wird Nava Bader, die Mitgründern von Double Decker, zitiert. Selber entscheiden durften die Kinder auch über die Pokale, die sie selber gebastelt und den beiden Gourmetköchen als Wertschätzung übergeben haben.

Um die Gunst der Kinderjury haben zwei Grössen der Zürcher Gastroszene gebuhlt. Fabian Spiquel ist ein gebürtiger Australier und Chefkoch des «Maison Manesse», das mit 14 GaultMillaut-Sternen ausgezeichnet ist. Lauren Wildbolz führt ein gehobenes, rein pflanzliches Catering und gilt in der Schweiz als vegane Pionierin und Aktivistin. Beide haben einen Mehrgänger zubereitet und der Kinderjury serviert. Darüber hinaus moderiert eine weitere prominente Persönlichkeit den Kurzfilm: Clifford Lilley.

Nebst dem Kurzfilm ist auf der Landingpage auch das Interview mit den beiden Gründerinnen von Double Decker zu sehen, in welchem Nava Bader und Andrea Bader erklären, wieso die «Kids’ Gourmet Jury» pädagogisch wertvoll ist für die Kinder. Den Weg zur Landingpage weisen Facebook Ads – auch über die Kanäle der beteiligten Koch-Influencer.

Verantwortlich bei Double Decker: Nava Bader (Mitgründerin); verantwortlich für die Kreation und Produktion: Nemi Wildbolz (Text und Konzept), Flavio Meroni (Art Direction), Marco Frei, Ma.Ma.Pictures (DOP & Cut), Clifford Lilly (Moderation), The Front (Design und Programmierung von kidsgourmetjury.ch). (pd/cbe)