Die Kernkraftwerke Beznau und Leibstadt sowie das Zwilag in Würenlingen sind auf der Suche nach Fachkräften in unterschiedlichen Bereichen. Keine einfache Aufgabe, denn die Schweiz will in den nächsten Jahrzehnten aus der Kernenergie aussteigen. Mit einem Employer-Branding-Video, Recruiting-Ads und einer neuen Landingpage, würden die Vorurteile «aus der Welt geschafft», wie es in einer Mitteilung heisst.

Maybaum Film entwickelte dafür den Kampagnen Claim «Stabile Jobs – für stabile Menschen». Um ein stabiles Stromnetz und sichere Kernkraftwerke zu betreiben, brauche es zuverlässiges Personal. Und diesem werde ein stabiler, sicherer Job geboten.

«In vielen Branchen werden Jobs abgebaut oder ausgelagert. Andere Berufe verschwinden ganz. Nicht so im Kernkraftwerk. Der Betrieb wird noch auf Jahrzehnte gesichert werden müssen. Wo findet man heute sonst noch einen Job der sicher bis zur Pensionierung hält?», lässt sich Michel Alraun, CEO Maybaum Film, in der Mitteilung zitieren.

Michel Frutig, Managing Partner, Maybaum Film, fügt an: «Einiges scheint vielleicht old school, läuft aber stabil. Das ist meine Lieblingszeile aus dem Film. Ich glaube zwar nicht, dass früher alles besser war. Aber vieles wurde früher für die Ewigkeit gebaut. Das hat im Film eine schöne Symbolik und zeigt, dass die Jobs bestand haben.»

Im Film werde gezielt mit Retro-Ästhetik gespielt. Anstatt zu versuchen nur auf die neuen, modernen Aspekte zu fokussieren, habe man 70er-Jahre-Design und -Architektur bewusst in Szene gesetzt. Um die spannendsten Drehorte zu finden und sich mit den anspruchsvollen Sicherheitsbestimmungen vertraut zu machen, seien wochenlange Planung und Drehortbesichtigungen vorausgegangen.

Die «stabile, auf Awareness ausgelegte» Kampagne habe sich für Axpo laut eigenen Angaben gelohnt: zwischen Juli und September wurden mit Video Programmatic, YouTube, Facebook, Instagram und LinkedIn über 2,2 Millionen Video Impressions generiert und davon 912'729 Video Completions.

Verantwortlich bei Axpo: Nadine Bühler (Projektleitung); Produktion: Maybaum Film; Konzept und Drehbuch: Remo Wyss, Michel Frutig; Regie: Michel Alraun; Kamera: Sara Maag; Editing: Sara Maag; Motion Graphics: Marco Joerger; Sounddesign: Tim Zumstein; Musik: Sidekick Studios. (pd/tim)