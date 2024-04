Lukas Gähwiler hat seinen Firmensitz von Basel nach Zürich verlegt und bei dieser Gelegenheit seinen Auftritt neu positioniert, heisst es in einer Mitteilung. Gemeinsam mit dem Büro a+o habe Gähwiler von Lukas Film die Kernwerte und Qualitäten von seinem Schaffen eruiert und entsprechend in Text und Form gebracht: die Produktion von authentischen Werbefilmen – gedreht mit aufs Wesentliche reduzierter Technik.

Lukas Film positioniert sich laut Mitteilung bewusst zwischen Handyvideos und High-End-Filmproduktionen. «Als One-Man-Band kann ich pragmatische Umsetzungen von Werbefilmen anbieten, die hauptsächlich einen dokumentarischen Ansatz verfolgen», so Gähwiler.

Wie es weiter heisst, bietet Gähwiler auch Postproduktion von bereits gedrehtem Material an. Diese Dienstleistung richtet sich nicht nur an Fotografen, die bewegte Bilder produzieren, sondern auch an Endkunden, die ihre eigenen Videos drehen und Unterstützung in der Postproduktion benötigen.

