In der Schweiz ist einer von rund 10’000 Männern von Hämophilie betroffen. Obwohl diese Blutgerinnungsstörung heutzutage gut behandelbar ist, sind insbesondere Jugendliche in ihrem Alltag verunsichert. Fragen rund um Sport, Freizeit, Reisen oder Sexualität seien an der Tagesordnung und die Hemmschwelle der Jugendlichen sei gross, ihre Bedenken mit Eltern oder Ärzten zu besprechen, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

The Front hat den von der Schweizerischen Hämophilie-Gesellschaft und Roche Pharma gemeinsam ausgeschriebenen Pitch gewonnen und eine Plattform konzipiert, welche die Betroffenen dort abholt, wo sie sich bewegen – im digitalen Raum.

Experten beantworten anonyme Frage

User können über die Plattform anonym Fragen einreichen, welche durch ein Expertenteam beantwortet werden. Nebst Fachpersonen der Schweizerischen Hämophilie-Gesellschaft besteht das Team aus Ärzten und Psychologen verschiedener Spitäler und Zentren in der Schweiz.

Ein spezielles System erlaubt gemäss Mitteilung einen anonymen und asynchronen Austausch zwischen den Betroffenen und Fachexperten. Fragen können von den Betroffenen direkt auf der Plattform oder per E-Mail verfasst werden. Das System anonymisiert die Fragen und stellt einen zeitgemässen Kanal zwischen beiden Parteien her, über welchen der Dialog stattfinden kann.

Eine wachsende Datenbank

Abgeschlossene Dialoge erscheinen auf der Plattform in Form einer Wissensdatenbank und laden zum Durchstöbern ein. Thematische Filter sowie diverse Matching-Features erlauben ein zielgerichtetes Suchen und gewährleisten überdies, dass die User nur solche Fragen stellen, die noch nicht aufgetreten sind.

«Mit der cleveren Lösung AskNow.ch erhalten Hämophilie-Betroffene die Möglichkeit, ihre intimen Fragen anonym zu stellen und durch das gezielte Feedback mehr Sicherheit und Lebensqualität zu gewinnen», sagt Lino Hosteler, Präsident der Schweizerischen Hämophilie-Gesellschaft, zum Endprodukt von The Front.

