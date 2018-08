Ogilvy & Mather: Wie Genuss auch ohne Reue geht

Natürliche Snacks gewinnen immer mehr an Bedeutung, sind jedoch meist nicht sehr aufregend. Mit «überraschenden Kombinationen und unerwarteten Flavors» kreiert «Treehouse» von Delica eine «abwechslungsreiche, praktische und gleichzeitig genüssliche Alternative» dazu, wie es in einer Mitteilung heisst. Für den aktiven, mobilen Snacker heisse dies, sich zu verwöhnen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Deshalb seien die Snacks von «Treehouse» nicht nur wegen vitalisierenden Mischungen von Nüssen, Früchten und Gewürzen der perfekte Mix. Und deshalb auch der neue Claim: «Treehouse. The Perfect Mix.»

«The Perfect Mix» wiederspiegelt sich auch im Naming und in der Farbgebung der Verpackungen. Sie greifen immer zwei unterschiedliche Qualitäten oder Stimmungen auf, von «salty&spicy» über «berry&crunchy» und «snack&crack» bis hin zu «pick&kick», begleitet von den jeweils korrespondierenden Farben. Dieses Farb- und Textkonzept wurde auch für die Website, die ersten POS-Massnahmen und Verkaufsaktivitäten übernommen. Weitere Kommunikationsmassnahmen sind geplant.

Verantwortlich bei Delica: Gina Largo (Head of BU Food), Patricia Meier (Product Group Manager Snacking), Annelis Dinkel (Produktmanager Apéro/Snacking); verantwortlich bei Ogilvy & Mather: Jonathan Schipper (Gesamtverantwortung), Daniela Etterlin (Beratung), Thomas Bolliger (CD), Tino Heuter (AD), Markus Sidler (Konzept/Text), Filippo Salmina, Urs Westermann und Josephine Jeanguenin (Grafik), Marcel Koller (Produktion). (pd/cbe)