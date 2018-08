Evoq: Wie «Marke» Spass machen kann

Mit der 2017 lancierten neuen Corporate Identity wurden neue Massstäbe für die Marke Unitymedia gesetzt (persoenlich.com berichtete). Mehr Flexibilität. Mehr Relevanz. Mehr Spass. Ein Anspruch, den Agenturen und Mitarbeitende verinnerlichen und an den unterschiedlichen Touch-Points umsetzen sollen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dazu realisierte Evoq eine «intelligente Markenplattform», die den Arbeitsalltag erleichtert und gleichzeitig zu einem kreativen Umgang mit der Marke inspiriert. «Die Zeiten der Markenpolizisten, die meterweise Regelwerke verfassen, sind vorbei. Heute zählt das ganzheitliche Markengefühl», wird Thorsten Träger von Unitymedia in der Mitteilung zitiert. «Zudem ist gerade intern der transparente Umgang mit allen Informationen rund um die Marke wichtig. Von der Positionierung bis zum Design. Weitere Highlights der Plattform sind das personalisierte Cockpit, die zahlreichen multimedialen Beispiele, direkte Downloads und Erklärvideos.»

Um trotz der vielen neuen Freiheiten dennoch einen konsistenten Markenauftritt sicherzustellen, werden auf der Plattform auch diverse Arbeitstools zur Verfügung gestellt. Von der Briefing-Vorlage über Zielgruppensegmentierung und Bildkonzepten bis hin zum Quick-Brand-Check ist alles an einem Ort direkt abrufbar. Dazu kommt der laufende CI-Support, welcher insbesondere Agenturen in konzeptionellen und gestalterischen Fragen unterstützt. Ein eigens dafür ins Leben gerufene Support Team gibt innert 24 Stunden Feedback und steht mit Rat und Tat zur Seite.

Für André Schloemer von Unitymedia ist die Plattform ein Meilenstein. «Always on: Die Digitalisierung verändert momentan alles. Gerade jetzt müssen Marken aufwachen und eine Leuchturmfunktion einnehmen, um den Kunden Orientierung zu bieten. Konsistenz ist das Zauberwort. Und genau hier setzt die Plattform an und liefert einen echten Mehrwert für die konsistente Markenführung.» Dies macht sich auch in den Nutzerzahlen bemerkbar. So hat sich die durchschnittliche Verweildauer auf der Seite bereits mehr als verdoppelt.

Verantwortlich bei Unitymedia: André Schloemer, Senior Vice President Brand & Corporate Communications; Thorsten Träger, Brand Experience Management; verantwortlich bei Evoq: Oliver Weibel, Dominique Banschbach (Konzept, Beratung); Susanne Pfäffli (Text, Konzept), Sara Streule (Design Direction); Corinne Brunner, Amanda Fuchs (Design); Marcel Marty, Beatrice Burkart (Programmierung, Technik). (pd/cbe)