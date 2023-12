Bundesratswahlen: «Wir haben alles richtig gemacht»

von Nick Lüthi

Stefan Batzli, am Mittwoch ist Beat Jans zum Bundesrat gewählt worden (persoenlich.com berichtete). Wie gross ist die Freude?

Es war der grösste Tag in meiner Kommunikationslaufbahn. Die Freude ist riesig.

Nach der Wahl folgte ein eigentlicher Marathon. Was hatten Sie alles zu tun?

Der Tag war intensiv und startete kurz nach 6 Uhr. Dann kam das lange Warten. Nach der Wahl standen die Medien Schlange, die alle bedient sein wollten. Gegen Abend war dann Schluss. Beat Jans verliess mit seiner Familie Bundesbern und machte sich auf die Heimreise nach Basel.

«Als Wahlkampfleiter habe ich die Einzelteile zu einem grossen Ganzen zusammengeführt»

Sie haben Beat Jans im Wahlkampf unterstützt. Welchen Anteil tragen Sie am Erfolg?

Wichtig ist, dass ich Beat Jans seit vielen Jahren kenne. Die «Marke Jans» ist mir bekannt. Darauf lässt sich eine Strategie bauen, die Erfolg verspricht. Steht die Strategie, braucht es ein passendes Team für die Umsetzung: Menschen, die Beat Jans nahe stehen mit unterschiedlichen Kompetenzen und Erfahrungen. Als Wahlkampfleiter habe ich diese Einzelteile zu einem grossen Ganzen zusammengeführt. Seit Mittwoch wissen wir: Wir haben alles richtig gemacht.

Wie lange arbeiten Sie schon mit Beat Jans zusammen?

Seit rund 15 Jahren. Während seiner Zeit als Nationalrat waren es die Energie- und Klima-Dossiers, die uns zusammenführten.

Was war in der Kommunikation während des Wahlkampfs entscheidend?

Sicher das Festhalten am eigenen Narrativ. Dabei stand im Fokus immer wieder zu betonen, warum Beat Jans die ideale Ergänzung zu den amtierenden Mitgliedern des Bundesrats ist: Führungs- und Exekutiverfahrung, breiter Leistungsausweis, konsens- und lösungsorientiertes Politikverständnis, Vertretung der urbanen Schweiz. Kurzum: Lebenserfahrung als Programm.

«Der Werte-Kompass von Beat Jans und Jon Pult ist der gleiche. Die Differenz liegt in der Lebenserfahrung»

Für Gegenkandidat Jon Pult wurde unter anderem seine Juso-Vergangenheit zum Verhängnis, die in Medien und Politik problematisiert wurde. War das der Schlüssel zum Wahlerfolg von Beat Jans?

Nein. Beide Kandidaten sind SP-Kandidaten, die tief in der Partei verankert sind. Ihr Werte-Kompass ist der gleiche. Die Differenz liegt in der Lebenserfahrung, in der Art und Weise, wie Politik innerhalb einer Kollegialbehörde gestaltet werden soll. Und hier hatte Beat Jans die passenderen Rezepte.

Und nun werden Sie sein Kommunikationschef? Oder wird die Zusammenarbeit in einer anderen Form weitergeführt?

Meine Leidenschaft gehört dem Agenturalltag. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Bis Ende Jahr gibt es noch das eine oder andere zu tun. Offizieller Stellenantritt für Beat Jans ist der 1. Januar.