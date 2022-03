Die neueste Ausgabe des Magazins «Wir Kaufleute» markiert einen Meilenstein: Erstmals in seiner Geschichte erscheint das Mitgliedermagazin des Kaufmännischen Verbands Zürich in einer Auflage von 30'000 Stück als Mantel für weitere Sektionen des Kaufmännischen Verbands Schweiz. Mit dabei sind neben Zürich auch die Sektionen Basel, Baselland, Bern, Glarus, Grenchen, Oberengadin, Ostschweiz, Schaffhausen, Südostschweiz und Wetzikon-Rüti. Die Sektionen liefern massgeschneiderte Inhalte für ihren individuellen Einleger, mit dem sie ihre Mitglieder künftig über Neuigkeiten und Themen aus ihrem unmittelbaren Umfeld informieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Arbeitsformen der Zukunft»: Der Schwerpunkt der neuesten Ausgabe setzt zugleich den Auftakt für eine neue Ära von «Wir Kaufleute». Am Montagabend wurde im Zürcher «Kaufleuten» das neukonzipierte Magazin feierlich aus der Taufe gehoben.

Der Kaufmännische Verband Schweiz verantwortet die Inhalte der Mantelrubriken «Engagement» und «Politik». Der Lead für Konzeption, Produktion und Redaktion liegt weiterhin beim Kaufmännischen Verband Zürich – fachkundig unterstützt von der Kommunikationsagentur Panta Rhei. Das Design stammt aus der bewährten Hand von Sonja Studer Grafik.

Keine Tabus

Der Mantel des Magazins liefert wie bisher aktuelle Interviews und Hintergrundberichte zu arbeits- und bildungsrelevanten Themen. Jede Ausgabe widmet sich vertieft einem Schwerpunktthema und lässt Fachpersonen aus dem kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Bereich sowie aus Wissenschaft und Bildung zu Wort kommen. Dies nicht in Form einer nüchternen Publikation, sondern mit dem Anspruch, aktuell, attraktiv und aufrüttelnd zu sein, heisst es weiter. Es gibt nur ein Tabu: Die gleichnamige Rubrik, die heikle Themen aufgreift, die alle beschäftigen, über die aber niemand spricht, wie sexuelle Belästigung, psychische Gesundheit oder Diebstahl am Arbeitsplatz.

«Wir freuen uns darauf, mit der Ergänzung durch die Sektionen noch mehr Kaufleute mit interessanten und relevanten Themen aus Arbeitswelt, Beruf und Bildung zu bedienen. Wir zeigen damit, dass unser Verband am Puls bleibt mit Themen, die uns alle etwas angehen, in der Stadt und auf dem Land. Viermal im Jahr erscheint das logistische Meisterwerk, das an über 30'000 Lesende in der Deutschschweiz geht», sagt laut Mitteilung Amalia Zurkirchen, Geschäftsführerin des Kaufmännischen Verbands Zürich und Herausgeberin des «Wir Kaufleute». (pd/mj)