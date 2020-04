Serie zum Coronavirus: «Wir wollen alle erreichen»

von Matthias Ackeret

Herr Lauener, wie fest beeinträchtigt Corona Ihren persönlichen Alltag und wenn ja, wo?

An den Händen und in den Beinen. Zu Beginn trockneten meine Hände durch das viele Desinfektionsmittel rasch aus. Zudem spriessen die Haare und eingekauft wird geplanter… Das sind aber Miniauswirkungen im Vergleich zu den Problemen, mit denen andere Menschen im Alltag zurechtkommen müssen.

Welche Auswirkungen hat der Virus auf Ihre berufliche Tätigkeit?

Die Ausbreitung des neuen Coronavirus zu bekämpfen, ist eine kommunikative und organisatorische Herkulesaufgabe. Es gilt in Teamarbeit die ganze Bevölkerung zu erreichen und den Departementsvorsteher in der Kommunikation gut zu begleiten. Das ist hochspannend und sehr intensiv.

Welche Massnahmen haben Sie in dieser schwierigen Situation getroffen?

Viele Teammitglieder arbeiten von Zuhause aus. Es gilt den Überblick zu behalten und trotz der Geschwindigkeit die Qualität zu halten. Und ich muss noch mehr delegieren, um den Kopf frei zu haben für all die Entscheidungen, die rasch gefällt werden müssen.

Was wird sich für Sie durch die Beendigung des Lockdown ändern?

Die Lockerung erfolgt schrittweise und entsprechend verändert sich auch meine Arbeitssituation. Es zeigt sich schon jetzt, dass wir langsam wieder in Richtung Normalität gehen. So gibt es neben dem neuen Coronavirus auch wieder andere Themen.



