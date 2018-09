Erdmannpeisker: «Work with the best» in luftigen Höhen

Sieben Jahre nach dem ersten Shooting setzt Erdmannpeisker gemeinsam mit dem Fotografen Alexander Magerl eine weitere Fotokampagne für PB Swiss Tools um, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst. Für die achte Ausgabe des Katalogs seien «die besten Schraubenzieher der Welt», deren Markenversprechen «Work with the best» lautet, auf einem Windrad in Szene gesetzt worden.

Zu sehen sind auf den Bildern Handwerker, die mit ihren PB-Swiss-Tools-Werkzeugen an einem «spektakulären» Ort schwierige Arbeiten zu erledigen haben. Das sei das perfekte Szenario für ein PB-Swiss-Tools-Shooting, denn die Bilder transportierten zudem auch Swissness in einem internationalen Umfeld, schreibt Erdmannspeisker.

Das Key-Visual ist gleichzeitig auch das Cover für den Produktekatalog. Weitere Fotos bilden jeweils die Auftaktseite eines Kapitels. Darüber hinaus kommen die Bilder auf der Website, auf Social Media und am POS zum Einsatz.

Verantwortlich bei PB Swiss Tools: Thomas Schlapbach (Senior Sales Director Switzerland, Europe/Executive Director PB Swiss Tools China); verantwortlich bei Erdmannspeisker: Gabriel Peisker (CD), Christina Weisser (AD), Thomas Zulauf, Rainer Neusius (Beratung); Fotograf: Alexander Magerl. (pd/as)