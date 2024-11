Globetrotter-Magazin: Yvonne Eisenring wird Kolumnistin

Publiziert am 22.11.2024

Die Schweizer Autorin Yvonne Eisenring startet ab Januar 2025 eine neue Kolumne im Globetrotter-Magazin. Die studierte Philosophin verbringt seit 2017 jeweils sechs Monate pro Jahr im Ausland. «Reisende zu sein, ist ein wichtiger Teil meiner Identität», wird Yvonne Eisenring in einer Mitteilung zitiert. «Deshalb freue ich mich sehr, jetzt als Kolumnistin über meine Erlebnisse berichten zu dürfen und einige Tipps geben zu können, damit andere nicht die gleichen Fehler machen, die ich gemacht habe.»

Eisenrings erste Kolumne erscheint in der Winterausgabe am 16. Dezember 2024. Darin thematisiert sie drei Reiseerfahrungen, unter anderem mit Bezug auf Pins und Pornos, heisst es. «Wir sind sehr glücklich, mit Yvonne eine unkonventionelle, schlagfertige und enorm reiseerfahrene neue Kolumnistin im Team zu haben», so Chefredaktor Fabian Sommer.

Neben ihrer Tätigkeit als Buchautorin, deren jüngstes Werk «Life Rebel – mein Leben in 6 Städten und die Suche nach dem, was wirklich zählt» den ersten Platz der Schweizer Bestsellerliste erreichte, ist Eisenring auch als Moderatorin aktiv. Sie führt durch den SRF-Podcast «Zivadiliring», die Sendung «SRF Unlocked» und das CH-Media-Format «Wahrheit, Wein und Eisenring».

Das seit 1982 bestehende Globetrotter-Magazin wird von der Globetrotter Club AG herausgegeben und erscheint quartalsweise. Mit über 20'000 Abonnenten erreicht das redaktionell unabhängige Magazin laut eigenen Angaben mehr als 100'000 Leserinnen und Leser. (pd/cbe)