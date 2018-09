Halsundbeinbruch Film: Zehn Tipps für das perfekte Teammitglied

Personal-Rekrutierungsfilme sind meistens so ausgelegt, dass sich der Arbeitgeber von seiner besten Seite präsentiert und mit allen Qualitäten und Benefits versucht, den potenziellen Mitarbeiter zu überzeugen. Die Produktionsfirma Halsundbeinbruch Film hat die gewohnte Logik umgedreht und stellt EWZ auf humorvolle Art in die Position einer fordernden Firma. Der Film präsentiert sich nicht selbst und wünscht nicht, sondern er setzt voraus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Film bietet EWZ eine Anleitung, wie man zum perfekten Teammitglied wird. So zeigt der Film auf stark überzeichnete Weise auf, was an Können, Eigenschaften, Wissen und Charakterzüge gefragt ist. Dadurch erhält der potenzielle Bewerber einen umfassenden und ungewöhnlichen Insight, der zum Schmunzeln und schliesslich zum Bewerben anregen soll.

Der Vorteil dieser Erzählweise ist – laut der Mitteilung –, dass die diversen Bereiche des Unternehmens einfach und auf humoristische Art und Weise in einen Clip gepackt werden können und EWZ als städtischer Betrieb/Verwaltung den Zuschauer positiv überrascht.

Die filmische Umsetzung verlangte grundsätzlich viele Ideen, Feingefühl, Stilsicherheit, Sinn für Ästhetik und Humor. Zudem war es anspruchsvoll, alle technischen Fachbereiche in einem gesamtheitlichen Konzept abzudecken.

Als Leadfiguren wirken die Schauspieler Peter Zraggen und Chantal Dubs mit. Alle anderen Personen sind reale EWZ-Mitarbeitende.

In den gängigen internationalen HR-Video-Foren ist bisher kein ähnliches Konzept umgesetzt worden. «Darum sind wir überzeugt, dass diese Listicle-Idee recht einzigartig ist und bei potentiellen Bewerbern sowie auch im breiteren Image-Publikum gut ankommen wird», schreibt Projektleiterin Andrea Brun von Halsundbeinbruch Film dazu.

Verantwortlich bei Halsundbeinbruch Film (Idee/Konzept): Andrea Brun (Projektleitung), Andrea Brun, Alec Wohlgroth (Redaktion / Text), Alec Wohlgroth (Regie), Luca Wieland, Alec Wohlgroth (Kamera), Manuel Berger (Licht), Sonja Brumann (Schnitt), Diego Defilla (Grading / Look und Textgrafik), Nikk Schlumpf/Fango Empire (Spezial-Effekte / Compositing). (pd/cbe)