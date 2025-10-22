Ausschreibung: ZHAW verschiebt Vergabe um Monate

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) schreibt Grafikleistungen in sieben verschiedenen Losen aus: Corporate Identity und Branding, Editorial Design, Book Design, Commercial Design, Point-of-Sale-Gestaltung, Illustrationen sowie Digital Design. Die Vertragslaufzeiten betragen knapp fünf Jahre. Angekündigt war die Vergabe für den Juli – doch die Würfel sind noch nicht gefallen.

Als Grund für die Verzögerung nennt Thomas Schläpfer, Leiter der ZHAW-Medienstelle, auf Anfrage von persoenlich.com die hohe Anzahl an Bewerbungen, die das Bewertungsverfahren verlängert habe. Hinzu komme die Komplexität der sogenannten Pool-Ausschreibung, bei der für verschiedene Lose jeweils mehrere Anbieter ausgewählt werden. «Dies ist mit einem höheren Aufwand verbunden», so Schläpfer.

Im Dezember soll Entscheid fallen

Das Vergabeverfahren sowie die Resultate müssen nun noch dem Fachhochschulrat des Kantons Zürich zur Genehmigung vorgelegt werden. Dies sei für Dezember vorgesehen. «Sofern der Fachhochschulrat das Geschäft bewilligt, wird der Zuschlag auf simap.ch publiziert», so Schläpfer.

Erst kürzlich hatte die Stadt Zürich eine Ausschreibung für ihre neue Employer-Branding-Kampagne abgebrochen. Elf Agenturen hatten umfangreiche Vorarbeit geleistet. Als Grund nannte die Stadt mangelnde Vergleichbarkeit der Angebote aufgrund zu grosser Interpretationsspielräume in den Leistungsbeschrieben.

Ob auch bei der ZHAW-Ausschreibung ein Abbruch möglich ist, wollte Schläpfer nicht kommentieren: «Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir uns zu den möglichen Ergebnissen von laufenden Vergabeverfahren nicht äussern.»

Die Ausschreibung wurde im Februar 2025 auf der Plattform Simap publiziert. Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen, Subunternehmen hingegen schon. Die Angebote mussten bis 11. April physisch eingereicht werden.