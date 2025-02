Migros Magazin: Zoe Torinesi wird Rezeptautorin

Budesratswahl

Bettina Mutter berät Martin Pfister

Die PR-Beraterin listet den Zuger Regierungsrat in ihren Referenzen auf. Ihre «Aufgabe Nummer 1» sei das Organisieren, sagt sie am Samstag in der Schweiz am Wochenende.