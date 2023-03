CS-Krise

Finanzexperte kritisiert die Kommunikation

Finanzexperte kritisiert die Kommunikation

Bundesrat oder Nationalbank «hätte sagen müssen: Die CS ist too big to fail», sagt Thorsten Hens in der NZZ.

«Ein Bundesratsmitglied oder der Nationalbankpräsident hätte hinstehen und sagen müssen: Die CS ist too big to fail», sagt Thorsten Hens in der NZZ. Ein kurzer Satz hätte gereicht.