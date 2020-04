New York Festivals: Zwei Mal Gold geht in die Schweiz

An den diesjährigen New York Festivals hat die Schweiz am Dienstag zwei goldene «TV & Film Awards» gewonnen. Beide Goldauszeichnungen gingen an den Film «Life without Limitations – The story of Sophie Vouzelaud» von Sonova, dies in den Kategorien Streaming Branded Entertainment und Public Relations & Social Engagement. Zusätzlich gab es noch viermal Silber für den Film. Das Porträt über ein hörgeschädigtes Model gewann schon Silber bei den «Cannes Corporate Media & TV Awards» (persoenlich.com berichtete).



Silber gab es auch für den Unternehmensfilm «Eine Ode an die Selbstbestimmung» von Seed für Swiss Life, dies in der Kategorie Brand Image. Der Film vermittelt auf berührende Weise den Unternehmenszweck von Swiss Life: «Wir unterstützen Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen». Auch dieser Film gewann bereits zuvor Preise.

Die New York Festivals TV & Film Awards wurden dieses Jahr zum 63. Mal ausgetragen, mit Teilnehmern aus über 50 Ländern. Hier geht es zur Liste der Gewinner. (cbe)