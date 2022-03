Dynamic Frame: Zwei neue Produzentinnen im Team

Seit mehr als neun Jahren produziert Dynamic Frame eine breite Palette an bewegten Bildern: «Ob Werbung, Branded Content, Musikvideo, Fiction oder Dok, das eingespielte Team der Zürcher Filmproduktion setzt auf Originalität und kreative Herausforderungen», heisst es in einer Mitteilung.

Was zunächst als «passion project» dreier Kreativköpfe ins Leben gerufen wurde, ist längst zu einer gestandenen Filmproduktion geworden: Bei Dynamic Frame entstehen nicht nur Auftragsfilme für renommierte Kunden im In- und Ausland, sondern auch Spiel- und Dokumentarfilme, die an nationalen und internationalen Festivals Anklang finden.

Kein Wunder also, dass die Firma 2022 das Team gleich um zwei Produzentinnen erweitert: «Produzentin Nicole Boner war bisher freiberuflich für die Dynamic Frame tätig und wird nun gemeinsam mit Philipp Ritler den Independent-Bereich der Firma leiten», lässt sich Jonas Ulrich, Regisseur und Inhaber, zitieren. «Zudem wird Theresa Berres als Producerin die Commercial-Produktion neben Luzius Fischer und Alina Benz verstärken.» Mit ihrem Background im Spiel- als auch Auftragsfilm schlage sie die Brücke zwischen den beiden internen Abteilungen der Firma.

Das insgesamt 13-köpfige Team von Dynamic Frame hat neben der Produktion einen starken Fokus auf der Postproduktion, um eine nahtlose Betreuung der Projekte bis zum Schluss sicherstellen zu können. Im Zentrum steht der Wunsch, aus jedem Film das Maximum herauszuholen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. «Das bedarf eines grossen Pools an aussergewöhnlichen Talenten, aber auch breitem Know-how und Experimentierfreudigkeit im Produktionsteam», so Fischer. Das habe sich bisher gut bewahrheitet, mit Auftragsprojekten für Brands wie Mobiliar, Ovomaltine, McDonald's und Swisscom, aber auch einem Goldenen Leoparden und einem Zürcher Filmpreis für unabhängige Projekte. Dieser Erfolg soll mit dem Zuwachs im Team weitergeführt werden. «Es wird uns auf jeden Fall nicht langweilig», so Fischer. (pd/cbe)