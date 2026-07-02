Publiziert am 02.07.2026

Die Gewinner der US International Awards 2026 stehen fest. Von den insgesamt 94 vergebenen Auszeichnungen gingen elf an Schweizer Unternehmen. Der Wettbewerb, der seit 1967 in Los Angeles ausgetragen wird, zeichnet Unternehmensvideos und Dokumentationen aus.

Schweiz Tourismus erhielt den Grand Award für den Spot «Swiss Sounds by Thylacine». Für das Projekt reiste der französische Elektro-Musiker Thylacine 16 Tage lang mit 23 Zügen, drei Seilbahnen, zwei Schiffen und einem Bus durch die Schweiz und komponierte daraus einen Musiktrack aus den authentischen Klängen von Transportmitteln und Landschaft. Realisiert wurde das Projekt von Thylacine und Cécile Chabert mit der Agentur Intuitive Studio, im Auftrag von Schweiz Tourismus und in Zusammenarbeit mit Travel Switzerland. Gefilmt wurde sowohl im Sommer als auch im Winter, um die landschaftliche Vielfalt der Schweiz und den Rhythmus des Reisens einzufangen. Für denselben Film gab es zusätzlich einen Gold Award in der Kategorie «Region Promotion».

Von den übrigen neun Auszeichnungen gehen drei weitere an Kampagnen von Schweiz Tourismus, drei an Maybaum Film, sowie je eine an das Sion Tourism Office, Seed und Mcqueen Films (für Swiss).

Neben dem Grand Award wurde Schweiz Tourismus zudem mit einem der Specialty Awards ausgezeichnet: Die Organisation gewinnt den Titel «Client Company of the Year» und wird damit für die Gesamtheit ihrer diesjährigen Einreichungen geehrt.



Die Gewinnerarbeiten 2026 aus der Schweiz

Schweiz Tourismus

Grand Award & Gold Award: «Swiss Sounds by Thylacine»

Produktion: Thylacine & Cécile Chabert

Agentur: Intuitive Studio



Schweiz Tourismus

Gold Award: «Beautiful Autumn»

Produktion: Stories

Agentur: Wirz Group



Schweiz Tourismus

Gold Award: «Bees and Friends: Hotels for truly every need»

Produktion: Mcqueen Branded

Agentur: Peter Brönnimann und Stefanie Huber



Sion Tourism Office

Gold Award: «5ème Saison»

Produktion: Arcanel Studio

Agentur: L'Agence Pi



Schweiz Tourismus

Silver Award: «Waiting for the Game l Uefa Women's Euro 2025»

Produktion: Shining Film

Agentur: Wirz Group



Wohlwend Transport

Silver Award: «We care for what we carry»

Produktion Maybaum Film



Tierärzte im Einsatz

Silver Award & Best Original Music: «Vets in Action – Animal Welfare with Heart and Mind»

Produktion: Maybaum Film



Geberit

Silver Award: «Bringing Design and Technology together»

Produktion: Seed



Swiss

Silver Award: «Swiss Senses special edition»

Produktion: Mcqueen Films



Die US International Awards werden von Filmservice International veranstaltet und zeichnen Wirtschaftsfilme, Online- und Social-Media-Produktionen sowie Dokumentationen aus. Einreichungen für die nächste Ausgabe sind ab September möglich.

Die vollständige Liste der Gewinner der US International Awards 2026 finden Sie hier. (pd/cbe)