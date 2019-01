Michael Elsener mit gelungenem Start

Bereits nach der Pilotsendung im Frühjahr 2018 war klar, dass «Late Update» als Nachfolge-Format von «Giacobbo/Müller» taugt (persoenlich.com berichtete). Am Sonntag galt es für Michael Elsener (33) ernst. Die erste von vorläufig zehn Sendungen ist – abgesehen von wenigen Schwachstellen – gut gelungen.

Wie die erfolgreiche «Heute-Show» von ZDF will «Late Update» im Stil einer Nachrichtensendung mit aktuellen Themen aus der politischen Landschaft satirisch das nationale und internationale Geschehen spiegeln. Mit einem gelungenen Gag wandte sich Elsener zu Beginn seiner Show an FDP-Präsidentin Petra Gössi: «Wenn du willst, dass Maudet verreist, musst du ihm diese Reise bezahlen.» Wenig charmant, vielmehr aufgeplustert und darum unpassend: Der ansonsten freundliche neue Sonntagabend-Clown duzt Politiker und Wirtschaftsführer, die er in seiner Sendung anspricht. Das macht eine Witzelei nicht besser. Es stört auch bei Spott-Anchorman Oliver Welke von ZDF. Die FDP (Elsener: «Fuck The Planet») kam in der neuen SRF-Show übrigens am schlechtesten weg. Was ist mit den anderen?









Zu einem Glanzpunkte in der neuen Show kann der Berner Theatermacher und Autor Matto Kämpf werden: Sein Auftritt als Politexperte Markus Schafroth mit «Einschätzungen» über die Gesundheitskosten war wonnig. Wie Hazel Brugger in der «Heute-Show» spielt Bühnenpoetin Patti Basler in «Late Update» die Aussenreporterin. Die Albisgüetli-Tagung der SVP war ihre erste Station. Buchstäblich schwer verständlich, wenn sie sich bei ihrem Einsatz selber mit dem Handy filmt. Das kommt akkustisch und bildtechnisch schlecht rüber.

Thomas Aeschi liess sich von Elsener zur Premiere als Studiogast einladen. Der SVP-Fraktionschef ist wie Elsener Zuger, darum störte das «Du» hier nicht. Es kam zu einem putzmunteren Gespräch bei Tessiner Merlot. Wenig originell: Der Rüebli-Test. «Ich habe extrem Freude, ich mache meine eigene Satiresendung», sagte Michael Elsener im Trailer. Ich hoffe, wir werden uns bei den nächsten Sendungen noch etwas mehr amüsieren können.