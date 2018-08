«Rundschau» und die Gunst der Stunde

Polit-Magazin mit Sandro Brotz und Nicole Frank statt Mittwoch-Quiz mit Roman Kilchsperger: Die «Rundschau» beginnt jetzt schon nach «Tagesschau» und «Meteo» um 20.05 Uhr (persoenlich.com berichtete). Der frühere Sendetermin ist für die Sendung eine beträchtliche Chance, mehr Zuschauer zu gewinnen. Fussball tut als Konkurrenz auch nicht mehr weh: Die Champions-League-Spiele werden neu erst um 21 Uhr angepfiffen.

Was bedeutet der Top-Sendeplatz inhaltlich für die «Rundschau»-Redaktion? Nach der meist geballten Ladung an Information durch die «Tagesschau» ist es wenig ratsam, wenn das Magazin mit einer vertiefenden Polit-Analyse eröffnet. Vielmehr empfiehlt sich der Versuch, die Sendung mit längeren, bildstarken, emotionalen Reportagen oder exklusiven und überraschenden Geschichten zu beginnen. Damit können mehr Zuschauer über den Wegzapp-Zeitpunkt um 20.15 Uhr «gerettet» werden.

In der ersten Sendung mit neuem Sendetermin wurde dies mit einer Reportage über umstrittene, aber von höchster Stelle abgesegnete Ermittlungen zu einer Kindstötung im Kanton Solothurn gewagt. Die Ermittler verwanzten die Wohnung der Eltern bis ins Schlafzimmer und schleusten mehrere verdeckte Ermittler in das Leben der Familie ein. Die junge Mutter ist überzeugt, dass ihr Baby an plötzlichem Kindstod starb. Mehrere Rippenbrüche konnte sie sich nicht erklären. Das Verfahren gegen die Frau wurde inzwischen eingestellt, der Vater des Kindes ist aktuell wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt. Als Zuschauer blieb ich ratlos zurück. Der Beitrag hat mich zu wenig überzeugt. Ich meine halt: Zur Aufklärung von Kindstötung und -misshandlung muss vieles möglich sein.

Der heisse Sommer, verdorrte Weiden, die SVP im Klima-Dilemma – das war das zweite Thema des Magazins. Dazu hatte die «Rundschau» den Berner Landwirt und SVP-Landwirt Andreas Aebi auf seinem Hof besucht. Aebi tönte in mancher Hinsicht wie ein Grüner. Lockerer über den Klimawandel denkt sein Parteikollege Marcel Dettling von der SVP-Parteileitung. Der Schwyzer kam (zu) gut davon als Studiogast an der Theke bei Nicole Frank. Diese führte ein schwaches Interview. Sandro Brotz macht es besser. Übrigens auch als Moderator.