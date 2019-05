Wer kommt nach Sandro Brotz?

Am Mittwoch wird Sandro Brotz seine letzte «Rundschau» moderieren. Und am 17. Mai erstmals die «Arena» (persoenlich.com berichtete). Bis zur Sommerpause darf bei allen Ausgaben des Politmagazins Nicole Frank vor die Kamera. In der zweiten Augusthälfte startet dann der oder die Neue. Wer wird das sein? Der Nachfolge-Prozess am Leutschenbach ist in der heissen Phase.

Die Idealbesetzung wäre Susanne Wille, die über viel Erfahrung als «Rundschau»-Moderatorin verfügt. Doch sie ist neben «10vor10» auch Mitglied des News-Projektteams und dort in die strategische Projekt-Arbeit für die Neuausrichtung der Newssendungen involviert. Und das gefällt der Power-Lady und innovativen TV-Frau. Die Chancen stehen daher schlecht, dass sie zur «Rundschau» zurückkehren wird.

Mit Nicole Frank sitzt bei der «Rundschau» schon eine Frau im Boot. Der neue Hauptmoderator darf also wieder ein Mann sein. Namen gibt es einige, doch hausintern stechen zwei Kandidaten hervor: «10vor10»-Moderator Arthur Honegger und Bundeshausredaktor Andy Müller. Beide verfügen über das nötige Rüstzeug, bringen mit, was bei der «Rundschau» verlangt wird: sie sind kompetent, neugierig, kritisch, hartnäckig – und haben Ausstrahlung. Jetzt müssen sie und ihre Chefs nur noch wollen.