Abgang eines Staatsmanns

Matthias Ackeret

Als am Sonntag die Abwahl von CVP-Ständerat Filippo Lombardi bekannt wurde, zeichnete sich dieser durch eines aus: Gelassenheit. Doch nach einer ersten Schockstarre, so ein Vertrauter, habe er realisiert, was dieses Resultat wirklich bedeute: der Abschied von Macht und Bundesbern. Lombardi kann sich wenigsten auf die Fahne schreiben, seine Nichtwahl bleibe als eines der prägendsten Ereignisse des Wahljahres in Erinnerung.