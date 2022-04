Blick TV ist dabei

Pierre Rothschild

Was die CH-Media-Gruppe Mitte Monat veranlasst hat, eine Art Nachruf auf Blick TV zu publizieren, kann man wirklich nicht nachvollziehen.

Nichts ist so sichtbar wie ein TV-Programm, und man konnte in den letzten Tagen eindrücklich mitverfolgen: Das Blick-TV-Team gibt alles. Und wer glaubt, die Zusammenarbeit mit CNN besteht nur in Übernahmen von Berichten, war mehr als überrascht, eine Live-Schaltung mit einem CNN-Reporter im Kriegsgebiet in der Ukraine live zu sehen. Die Fragen aus Zürich – die Antworten aus Lwiw: Das ist hohe Schule der Nachrichtenvermittlung.

Nach den Corona-Jahren, die viel Einsatz forderten, ist Blick TV jetzt auch dabei, wenn nicht unmittelbar vor der Haustüre recherchiert werden kann. Kompetent und umfassend.

Und die Kritiker im CH-Media-Umfeld müssen wissen: Kein Schweizer Medienunternehmen hat einen CEO, der – wie Marc Walder – den Journalismus von der Pike auf gelernt hat und versteht. Er hat Blick TV im Auge.

Bei CH Media ist man schlecht beraten, den Ringier-Newskanal kleinzureden. Wenn die grellen Sendungen der Wanner-TV-Medien sehr erfolgreich sind, dann sicher nicht wegen den Berichten im eigenen Haus. Die Quoten für alle Bachelors und Bachelorettes oder für alle ledigen Bauern kommen nämlich fast nur von einer Seite: Durch die Berichte der Ringier-Medien und den vielen Interviews auf Blick TV. Ein Dank wäre also eher angebracht als seltsame und tendenziöse Berichte.



Pierre Rothschild ist freier Medienunternehmer in Zürich in den Bereichen Filmproduktion und Presse.

