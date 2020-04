Ein Dankeschön für Nik Hartmann

Oh, wie dankbar sind wir Nik Hartmann. Sein Abgang beim SRF verdrängte er für einen kurzen Moment das Virus aus den Schlagzeilen. Dasselbe gilt für Patrizia Laeri, die zu CNN Money wechselt . Zeitgemäss gesprochen: die beiden tauschen ihr trautes Homeoffice am Leutschenbach gegen eine Risikogruppe: nämlich derjenigen der werbefinanzierten Medien. Höchstwahrscheinlich – und das werden die beiden auch gedacht haben – ist momentan der schlechtestmögliche Moment für einen Abgang: die Werbeumsätze in der Schweiz sind seit Corona bis zu 80 Prozent eingebrochen. Für Wanderer Hartmann ist klar, die berufliche Zukunft wird kein Spaziergang.